План Черчесова на матч "Россия - Хорватия" рассекретили

Стало известно, что гарантирует успех национальной сборной

Наши футболисты вселили надежду в россиян. Больше половины болельщиков не сомневаются в триумфе сборной России на чемпионате мира.

Так, если верить данным ВЦИОМ, 56 % опрошенных убеждены в победе национальной команды и только 15 % – поддерживают Хорватию.

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Российские игроки заслужили доверие фанатов в предыдущих матчах мундиаля, считает ветеран "Спартака", Валерий Рейнгольд. По его мнению, наши футболисты не разочаровали своего наставника Станислава Черчесова, план которого работает.

"Наша сборная играет очень прилично и забралась очень высоко. Все идет по плану Черчесова и руководства Федерации футбола России. Прогноз мой – я думаю, что 1:0 выиграет Россия", – заявил эксперт в интервью "Национальной службе новостей".

Экс-спартаковец призвал поддержать нашу команду на предстоящем матче, который отберет у нее немало сил. Болельщики в свою очередь оставят на стадионе "Фишт", где сразятся сборные России и Хорватии, массу эмоций.

"Мы россияне, мы должны болеть за свою команду. Мы хозяева чемпионата и наша сборная прыгнула очень высоко. Поэтому все правильно, все нормально, так должно быть. Любая страна будет болеть за свою сборную. Даже я – человек, который более-менее разбирается в футболе, отдаю предпочтение нашей сборной. Во всяком случае, пытаюсь это сделать. Но как у меня получится – не знаю", – поделился своими рассуждениями ветеран футбола.

Поединок Россия – Хорватия с нетерпением ждет великое множество россиян, 65 % их них планируют смотреть матч по телевизору, 1,6 % – в фан-зоне. 29 % респондентов следить за ходом встречи, которая начнется в 21:00 по мск, не намерены.