В Сочи перед матчем России с Хорватией произошло ЧП

Город залило тропическим дождем

Ливень застиг в врасплох жителей и туристов, но особенно пришлось несладко автомобилистам. Дороги микрорайона Голубые Дали в Адлерском районе в Сочи превратились в ручьи, хотя синоптики сегодня, 6 июля, там обещали лишь небольшой дождь.

"Немного дождя", – озаглавила свой пост в Instagram очевидица метеофеномена. В видеофрагменте, выложенном в сеть, она спокойно констатировала: "У нас сегодня такая крутая погода".

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О тропическом ливне сообщили в диспетчерской службе Сочи. Известно, что в реке Херота много воды. Немало ее и на местных трассах. Машины побольше погрузились в грязный поток только колесами, "легковушки" погрязли по окна. По пояс в воду окунулись прохожие. Укрываться зонтом бесполезно. Впору пустить в дело плавательные круги, которые в руках у отдыхающих.

Зато, есть, что в сеть выложить. "Вот такой жесткач. Ребята, аккуратнее! Здесь водопады", – предостерегает автор еще одного видео.

"То ли Венеция, то ли центр Адлера", – рассуждает другой "оператор".

По информации МЧС, в данном районе все еще сохраняется угроза подтопления, передает телеканал "360". Спасатели приступили к откачке воды. Первой к месту ЧП выехала краснодарская аэромобильная группировка сил ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев всех паникеров успокоил, написав в своем Twitter, что тропический ливень для района – нормальное явление.