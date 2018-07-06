Знаменитый футболист совершил странный поступок

Покидая отель, Диего Марадона забыл оплатить счет в 49 тысяч рублей. Такую неожиданную новость о легенде мирового футбола сообщил местный блогер Максим Алешин.

"А, кстати, Марадона забыл заплатить в отеле нижегородском 49 тысяч рублей. Такие вот дела". – написал он на своей странице в Facebook, ссылаясь на "проверенный источник".

Комментаторам, усомнившимся в достоверности информации и надежности источника, блогер ответил, что "Источник благородный. Не стал мусор из избы выносить. Ни в одном СМИ этого не было. И не будет".

Подписчики Алешина решили, что Марадоне можно все, так как это настоящая звезда. "Ему можно! Он легенда, а легендам можно все!", - отметила одна из них.

Другая же посоветовала отелю повесить в холле фотографию футболиста. "И будет им реклама – заработают больше на "Номере Марадоны!", – добавила она.

"Да отель ему самому эти 49 тысяч заплатить должен за рекламу, нет?", – задал вопрос Павел Шехтман.

А Евгений Павлов оставил развернутый комментарий, объяснив, что гости такого уровня обычно останавливаются в отелях бесплатно, делая им рекламу. А об их проживании договаривается принимающая сторона, которая не хочет брать на себя оплату дополнительных услуг.

"Звезда же считает, что вообще никому ничего не должна. Что после его ночевки, народ в этот отель валом повалит", – написал он, добавив, что "при заселении всем все равно, какая звезда в каком номере проживала".

По данным "Комсомольской правды", Диего Марадона останавливался в отеле Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin на Театральной площади города. Сотрудникам газеты удалось дозвониться до гостиницы, но там отказались комментировать инцидент. Однако, в отеле не опровергли сведения, что знаменитый футболист останавливался у них.

Напомним, что Марадона присутствовал на матче национальной сборной со сборной Хорватии, который состоялся 21 июня.