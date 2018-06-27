Марадона угодил в больницу

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Легенда аргентинского футбола Диего Марадона не выдержал напряжения заключительного матча ЧМ, в котором сборная Аргентины встречалась с Нигерией. После игры у него резко понизилось давление.
В больнице врачам удалось восстановить состояние Марадоны и его отпустили домой, передает The Independent.
Напомним, что Аргентина выиграла у Нигерии со счетом 2:1 и обеспечила себе выход в 1/8 финала.
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