Марадона угодил в больницу

Экс-футболист почувствовал себя плохо на трибуне стадиона

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона не выдержал напряжения заключительного матча ЧМ, в котором сборная Аргентины встречалась с Нигерией. После игры у него резко понизилось давление.

В больнице врачам удалось восстановить состояние Марадоны и его отпустили домой, передает The Independent.

Напомним, что Аргентина выиграла у Нигерии со счетом 2:1 и обеспечила себе выход в 1/8 финала.