Выгода от ЧМ-2018 оказалась скромной

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Вложения России в организацию крупных международных спортивных мероприятий окупятся еще не скоро. Эксперты подсчитали, что главная выгода страны – скорее, репутационная, чем выраженная в реальных цифрах. Но все может измениться.
Россия принимает большой спортивный праздник второй раз за 4 года. На подготовку и проведение Олимпиады в Сочи в 2014 г. было потрачено 50 млрд долларов, пишет Forbes. Чемпионат мира по футболу, проходящий сейчас, обошелся тоже недешево – 14 млрд долларов. При этом доход, полученный разными отраслями экономики, связанными с данными мероприятиями, с 2013 по 2023 г.г. прогнозируется в 31 млрд руб.
При этом аналитики Moody's считают пока преждевременным называть конкретные цифры, однако отмечают, что "экономические последствия" от Олимпиады и ЧМ-2018 Россия получит "скромные". По их мнению, реальная прибыль гарантирована лишь гостиничному бизнесу, телекоммуникационным компаниям, розничной торговле и сфере транспорта. Причем последняя выиграет, в основном, за счет обновления и строительства аэропортов. Это, в свою очередь, даст толчок развитию туризму.
И все же главный эффект от проведения крупных соревнований не в этом. Во время зимних Игр в Сочи иностранные инвесторы увидели в России возможности для инвестирования. Мундиаль только подтвердил: с Россией можно работать, и работать выгодно. Страна преодолела рецессию. Сейчас бюджет снова профицитный, а госдолг составляет всего 33% ВВП. Инфляция около 3%, безработица менее 5%. Все это факторы, весьма интересные для инвесторов. Особенно когда американский рынок потерял свою былую привлекательность.
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