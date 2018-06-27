Выгода от ЧМ-2018 оказалась скромной

Однако инвесторы увидели, что в российскую экономику можно вкладывать деньги

Вложения России в организацию крупных международных спортивных мероприятий окупятся еще не скоро. Эксперты подсчитали, что главная выгода страны – скорее, репутационная, чем выраженная в реальных цифрах. Но все может измениться.

Россия принимает большой спортивный праздник второй раз за 4 года. На подготовку и проведение Олимпиады в Сочи в 2014 г. было потрачено 50 млрд долларов, пишет Forbes. Чемпионат мира по футболу, проходящий сейчас, обошелся тоже недешево – 14 млрд долларов. При этом доход, полученный разными отраслями экономики, связанными с данными мероприятиями, с 2013 по 2023 г.г. прогнозируется в 31 млрд руб.

При этом аналитики Moody's считают пока преждевременным называть конкретные цифры, однако отмечают, что "экономические последствия" от Олимпиады и ЧМ-2018 Россия получит "скромные". По их мнению, реальная прибыль гарантирована лишь гостиничному бизнесу, телекоммуникационным компаниям, розничной торговле и сфере транспорта. Причем последняя выиграет, в основном, за счет обновления и строительства аэропортов. Это, в свою очередь, даст толчок развитию туризму.

И все же главный эффект от проведения крупных соревнований не в этом. Во время зимних Игр в Сочи иностранные инвесторы увидели в России возможности для инвестирования. Мундиаль только подтвердил: с Россией можно работать, и работать выгодно. Страна преодолела рецессию. Сейчас бюджет снова профицитный, а госдолг составляет всего 33% ВВП. Инфляция около 3%, безработица менее 5%. Все это факторы, весьма интересные для инвесторов. Особенно когда американский рынок потерял свою былую привлекательность.