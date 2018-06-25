Организацию ЧМ-2018 признали безупречной

Экс-глава FIFA поставил мундиалю "отлично"

Чемпионата мира в России практически попал в десятку. Экс-президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер признал организацию турнира почти безупречной.

Первая оценка, которую экс-глава FIFA выставил мундиалю, на полтора балла отставала от высшей. Затем эксперт передумал.

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"После десяти дней чемпионата могу сказать, что вы организовали турнир на 8,5. Не могу поставить 10 из 10, потому что это будет означать, что расти уже некуда. Но для меня — человека, который видел много чемпионатов мира… Постойте, я даже 9 вам поставлю!", – заявил Блаттер в интервью Sport24.Ru.

По мнению экс-президента, России пришлось несладко, так как на нее "давили со всех сторон". Однако это не помешало провести старт ЧМ на высоте. "Все получилось прекрасно. Еще прекраснее, что Россия выиграла стартовую встречу [сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0]. Это очень важно, - подчеркнул Блаттер, добавив. - Вы все делаете правильно. У вас очень сильный глава государства. Поверьте, ФИФА серьезно прессовали, чтобы чемпионат мира не достался России. Но вы не можете давить на такого человека как Путин. Он очень сильный. И он верит в этот чемпионат мира".

По словам Блаттера десять баллов – это идеал, которого не существует. Проведение мундиаля он сравнил с поступлением в вуз, уточнив, что у России первая сессия, с которой у нее "все окей".

"Если вы сдадите ее на шесть баллов, вам будет очень сложно достичь десяти. Но если вы начнете с девятки, вы будете близки к цели", – заверил экс-глава FIFA.

Впрочем, это не первый его отзыв. Еще на прошлой неделе Блаттер рассказывал, что данный чемпионат для него 11-й по счету. Впервые специалист не участвовал в его организации, а был привлечен только, когда дело касалось выбора страны-хозяйки. Главным соперником России, напомнил Блаттер, была Британия. Предпочтение первой объясняет тот факт, что часть англичан байкотировали турнир.

"Всех в мире счастливыми не сделаешь. И не забывайте: ЧМ-2018 хотели проводить именно англичане. И они немало сделали, чтобы его получить. Но проиграли в первом же раунде голосования. В Англии должны научиться проигрывать", – цитирует собеседника газета "Спорт-Экспресс".

Впрочем, в той беседе Блаттер оставил восторженные отзывы о мировом футбольном первенстве.

"Русские вложили свою душу. Это чувствуется. И все идет отлично, чему я очень рад", – подытожил экс-президент FIFA.