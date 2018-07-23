Единой Великобритании пришел конец

Выход из ЕС обернется катастрофой для Соединенного Королевства

У Лондона и Брюсселя все меньше шансов расстаться полюбовно. Это признал член международного комитета Европарламента от Великобритании Чарльз Тэннок. По его мнению, наилучшим вариантом для всех будет сохранение имеющихся торгово-экономических прав Лондона и после выхода из ЕС. Однако некоторые силы в Британии настаивают, что "Brexit – это Brexit", то есть нужно все порвать и заключать новые соглашения. А с этим могут возникнуть трудности, поскольку нет единства между самими членами Королевства.

"Сейчас в британском парламенте проходит законопроект, согласно которому не может быть отдельной договоренности по таможне для какой-либо из частей Соединенного Королевства. Тогда правительство не сможет допустить особые условия для Северной Ирландии, и у него руки окажутся полностью связаны", – пояснил парламентарий в интервью РИА "Новости".

Проблема еще в том, что окончательный текст соглашения о взаимоотношениях Великобритании с ЕС с апреля будущего года должен быть готов к октябрьскому саммиту Евросоюза. Но несмотря на важность ситуации, законодатели Лондона уходят в традиционный летний отпуск, который продлится до сентября. И потом у них не останется времени на работу, опасается Тэннок.

Если же к 29 марта 2019 г. – дате выхода Великобритании из ЕС – договоренности между сторонами достигнуто не будет, то Лондон окажется ни с чем. "Может возникнуть кризис, если Британия выйдет без соглашения, произойдет возврат к тарифам ВТО, возникнут проблемы с транспортом, авиаперелетами, поставками продовольствия, медикаментами, – предрекает европарламентарий. – Может быть все что угодно: раскол, вотум недоверия премьеру, новый референдум, новые выборы…" – опасается он. Впрочем, по его мнению, ждать осталось недолго. "Все выяснится в октябре", – мрачно констатировал Тэннок.

Референдум по выходу Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За Brexit проголосовали 52% британцев. Страна покидает не только ЕС, но и выходит из общего рынка, из таможенного союза ЕС и из-под юрисдикции Европейского суда.