В Соединенном Королевстве назревает беспрецедентный политический кризис

Премьер Великобритании Тереза Мэй рискует лишиться своего поста. Жители страны недовольны ее решениями по Brexit. Избиратели уверены, что во главе консерваторов должен быть Борис Джонсон, который недавно уволился с должности главы министерства иностранных дел на фоне скандала с Мэй.

Страну в ближайшем будущем ждет политический кризис. Об этом пишет издание The Sunday Times. Недавний опрос показал, что общественность готова голосовать за новую партию в случае, если она будет придерживаться последовательного курса на Brexit. Такое мнение высказали 38 процентов британцев. При этом 24 процента избирателей готовы перейти на сторону крайне правых сил.

Напомним, Джонсон отказался от своей должности вслед за министром по Brexit Дэвидом Дэвисом. Оба выразили протест в связи с политикой Терезы Мэй по этому вопросу. Премьер ранее пригрозила уволить тех, кто помешает Соединенному Королевству выйти из Евросоюза согласно ее плану.

Между тем эксперты неоднократно предрекали правительству Мэй отставку. Обстановка в Англии накаляется. Именно поэтому на место Джонсона взяли Джереми Ханта, который ни в чем не будет ей возражать. Последнего считают бесхарактерным в отличие от его харизматичного предшественника, который прославился своей непредсказуемостью. Некоторые политологи отмечают вместе с тем, что эта черта характера и помешала Джонсону в свое время занять кресло премьера Британии.