Страна готовится к чрезвычайным ситуациям

В Соединенном Королевстве не все спокойно. Перед выходом из Евросоюза там повеяло паническими настроениями. На случай жесткого сценария по Brexit, если сделку с ЕС заключить не удастся, необходимо создать жизненно важные запасы. Могут начаться перебои с поставками еды, лекарств и топлива. При таком раскладе снабжать британцев все необходимым будут Вооруженные силы. Планируется задействовать военные вертолеты и грузовики.

Между тем официальной просьбы о помощи в министерство обороны не поступало, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник. Тем не менее в ведомстве выразили готовность сделать все возможное для регионов, если все пойдет по худшему для Британии сценарию.

Обсуждение выхода страны из Евросоза ведется с июня прошлого года. Brexit пройдет в марте 2019 года, затем до конца 2020 года будет переходный период.