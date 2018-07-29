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В Соединенном Королевстве не все спокойно. Перед выходом из Евросоюза там повеяло паническими настроениями. На случай жесткого сценария по Brexit, если сделку с ЕС заключить не удастся, необходимо создать жизненно важные запасы. Могут начаться перебои с поставками еды, лекарств и топлива. При таком раскладе снабжать британцев все необходимым будут Вооруженные силы. Планируется задействовать военные вертолеты и грузовики.
Между тем официальной просьбы о помощи в министерство обороны не поступало, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник. Тем не менее в ведомстве выразили готовность сделать все возможное для регионов, если все пойдет по худшему для Британии сценарию.
Обсуждение выхода страны из Евросоза ведется с июня прошлого года. Brexit пройдет в марте 2019 года, затем до конца 2020 года будет переходный период.
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