Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британия запасается продуктами и лекарствами перед Brexit

Фото: ZUMAPRESS/Rob Pinney
Страна готовится к чрезвычайным ситуациям

В Соединенном Королевстве не все спокойно. Перед выходом из Евросоюза там повеяло паническими настроениями. На случай жесткого сценария по Brexit, если сделку с ЕС заключить не удастся, необходимо создать жизненно важные запасы. Могут начаться перебои с поставками еды, лекарств и топлива. При таком раскладе снабжать британцев все необходимым будут Вооруженные силы. Планируется задействовать военные вертолеты и грузовики.

Между тем официальной просьбы о помощи в министерство обороны не поступало, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник. Тем не менее в ведомстве выразили готовность сделать все возможное для регионов, если все пойдет по худшему для Британии сценарию.

По теме

Обсуждение выхода страны из Евросоза ведется с июня прошлого года. Brexit пройдет в марте 2019 года, затем до конца 2020 года будет переходный период. 

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы нашли место отдыха для Порошенко

Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск

Сеть обомлела: Украинцы полетели в космос до Крещения Руси

Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей