Лондон просит вытолкнуть его из ЕС
Франция, Германия и Австрия должны поспособствовать скорейшему "разводу" Великобритании и Евросоюза. Так считает британский министр иностранных дел Джереми Хант. Он отправился в тур по Европе, чтобы лично договориться с коллегами из ряда европейских стран о продвижении Brexit.
Встреча с Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже, затем обсуждение того же вопроса в Вене с Карин Кнайссль: Хант не скрывает, что без поддержки "костяка ЕС" переговоры Лондона с Брюсселем могут забуксовать. А ведь сроки поджимают – чтобы все было по правилам, ЕС и Великобритания должны подготовить окончательный вариант соглашения по выходу Королевства из Союза к октябрю. В противном случае "развод" состоится, а вот "дележ имущества" – нет. И тогда европейские страны сами пострадают, пугает Хант.
"Франция и Германия должны направить сильный сигнал Еврокомиссии, что нам необходимо договориться о прагматичном и разумном результате, который защитит рабочие места как в Великобритании, так и в Европе", – цитирует Ханта Reuters.
По уверениям британской стороны, Лондон уже придумал, как разойтись без взаимных проблем, и написал об этом в "белой книге". Теперь ЕС должен изучить предложения правительства Великобритании и дать ответ. Точнее, согласиться, поскольку только такой вариант развития событий устроит Лондон.
"Я буду объяснять это моим коллегам в Париже и в Вене, чтобы ЕС работал с нашими предложениями, иначе нам грозит отсутствие соглашения, что создаст большие трудности и для Великобритании, и для ЕС", – приводит РИА "Новости" слова Ханта.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена лично вести переговоры с ЕС по Brexit. Это произошло после того, как в результате разногласий с главой правительства кабинет покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис. Его преемником стал Доминик Рааб, но его полномочия после назначения были сильно урезаны.
От рубля ждут обвала
Курс национальной валюты не внушает доверия
Украина выжидает момента для удара по Крыму
Война между двумя государствами неизбежна, считает экс-министр ДНР
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинский спецназ поздравили российским роликом
- Украинцев стращают тюрьмой за российские товары
- Украинцам подняли цену на газ
НЛО
- Понять язык инопланетян помогут дети
- На Луне нашли признаки жизни
- У Солнца заметили космический корабль
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина