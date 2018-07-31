Лондон просит вытолкнуть его из ЕС

Глава МИД Великобритании обратился к коллегам с необычным заявлением

Франция, Германия и Австрия должны поспособствовать скорейшему "разводу" Великобритании и Евросоюза. Так считает британский министр иностранных дел Джереми Хант. Он отправился в тур по Европе, чтобы лично договориться с коллегами из ряда европейских стран о продвижении Brexit.

Встреча с Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже, затем обсуждение того же вопроса в Вене с Карин Кнайссль: Хант не скрывает, что без поддержки "костяка ЕС" переговоры Лондона с Брюсселем могут забуксовать. А ведь сроки поджимают – чтобы все было по правилам, ЕС и Великобритания должны подготовить окончательный вариант соглашения по выходу Королевства из Союза к октябрю. В противном случае "развод" состоится, а вот "дележ имущества" – нет. И тогда европейские страны сами пострадают, пугает Хант.

"Франция и Германия должны направить сильный сигнал Еврокомиссии, что нам необходимо договориться о прагматичном и разумном результате, который защитит рабочие места как в Великобритании, так и в Европе", – цитирует Ханта Reuters.

По уверениям британской стороны, Лондон уже придумал, как разойтись без взаимных проблем, и написал об этом в "белой книге". Теперь ЕС должен изучить предложения правительства Великобритании и дать ответ. Точнее, согласиться, поскольку только такой вариант развития событий устроит Лондон.

"Я буду объяснять это моим коллегам в Париже и в Вене, чтобы ЕС работал с нашими предложениями, иначе нам грозит отсутствие соглашения, что создаст большие трудности и для Великобритании, и для ЕС", – приводит РИА "Новости" слова Ханта.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена лично вести переговоры с ЕС по Brexit. Это произошло после того, как в результате разногласий с главой правительства кабинет покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис. Его преемником стал Доминик Рааб, но его полномочия после назначения были сильно урезаны.