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Макрон сократил отпуск Мэй

Тереза Мэй и Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Vincent Lesage
Британский премьер вынуждена прервать отдых

Ее итальянские "каникулы" закончатся раньше срока. Укороченное путешествие Терезы Мэй – вынужденная мера. Последний день долгожданного отпуска она потратит на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, чтобы, прежде всего, переубедить его относительно Brexit.

В последний рабочий день недели Мэй планирует уговорить президента смягчить позицию по поводу выхода Великобритании из ЕС, хотя тот настроен решительно и твердо.

"Премьер-министр примет участие в важной встрече с президентом Франции в пятницу, на которой она попросит его отказаться от своих возражений против сотрудничества в области безопасности после того, как Британия покинет Европейский Союз", – пишет газета The Times.

Также премьер-министр надеется, что Макрон гарантирует помощь Великобритании в обеспечении всеобъемлющей торговой сделки для Лондонского сити, несмотря на то что Мишель Барнье, член Еврокомиссии и переговорщик ЕС по Brexit в одном лице, выступает против.

Однако, как пишет газета, ссылаясь на источник в Елисейском дворце, в компетенцию французского президента не входит данный вопрос. "Это не в его силах предлагать компромиссы", – заверил информатор, добавив, что решение может принять только Еврокомиссия. "Он будет сохранять приверженность комиссии", – заключил собеседник издания.

Уже известно, что Мэй и Макрон проведут переговоры в форте Брегансон. Это президентская резиденция на юге Франции.

Накануне страну Эйфелевой башни посетил глава МИД Великобритании Джереми Хант, который отправился в тур по Европе. Цель его визитов – продвижение Brexit.

Оксана ПОДТУРКИНА
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