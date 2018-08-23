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Британия разорится на выходе из Евросоюза

Фото: pixabay.com
Лондон выделяет дополнительные средства на установление нового порядка

Если Европейский союз и Великобритания не смогут договориться о сделке по Brexit, Соединенному Королевству придется выложить за выход из ЕС кругленькую сумму.

Такие данные озвучил министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб. "Канцлер поручил выделить из бюджета еще £3 млрд в дополнение к уже выделенным £700 миллионам", – отметил Рааб в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

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Министр добавил, что Лондон готов принять односторонние меры, чтобы поддержать работу своих институтов, если соглашение с ЕС о сотрудничестве по Brexit не будет достигнуто.

Переговоры между Соединенным Королевством и Евросоюзом относительно условий выхода Лондона из сообщества начались в июне прошлого года в Брюсселе. Ожидается, что соглашение между сторонами должно быть достигнуто к ноябрю 2018 г., затем его должны одобрить королева Великобритании и Европарламент. Переходный период продлится до конца 2020 года.

Валентина МАЙОРОВА
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