Травить бесполезно: Терезу Мэй сравнили с Распутиным

Brexit вызовет новые дебаты в Соединенном Королевстве

Британского премьер-министра Терезу Мэй удостоили необычного комплимента. Восхищенный ее стойкостью и политическим упорством обозреватель Джон Мактернан назвал ее "современным Распутиным".

"В нее стреляют, вонзают нож и травят – но она продолжает идти", – написал журналист в опубликованной в CNN статье.

Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что на переговорах с Брюсселем Лондон выбросил белый флаг. Бывший глава МИД Соединенного Королевства возмутился тем, что Британия собирается заплатить Евросоюзу €40 млрд, взяв их у налогоплательщиков. Однако Мактернан считает, что Джонсон поднимает шум, чтобы просто привлечь к себе внимание.

По мнению обозревателя, Мэй придерживается стратегии "плохой план – лучше, чем никакого плана", и это работает. В то время как ее политические оппоненты, подобно шекспировскому королю Лиру, сетуют на превратности судьбы, британский премьер непременно выживет.

Ранее СМИ сообщили, что во время своего тура по Африке Мэй, не стесняясь, с удовольствием танцевала с встречавшими ее членами делегаций. Так, RT опубликовал видео, где глава британского кабмина веселится с школьниками из Кейптауна.