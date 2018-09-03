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Травить бесполезно: Терезу Мэй сравнили с Распутиным

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
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Британского премьер-министра Терезу Мэй удостоили необычного комплимента. Восхищенный ее стойкостью и политическим упорством обозреватель Джон Мактернан назвал ее "современным Распутиным".

"В нее стреляют, вонзают нож и травят – но она продолжает идти", – написал журналист в опубликованной в CNN статье.

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Ранее экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что на переговорах с Брюсселем Лондон выбросил белый флаг. Бывший глава МИД Соединенного Королевства возмутился тем, что Британия собирается заплатить Евросоюзу €40 млрд, взяв их у налогоплательщиков. Однако Мактернан считает, что Джонсон поднимает шум, чтобы просто привлечь к себе внимание.

По мнению обозревателя, Мэй придерживается стратегии "плохой план – лучше, чем никакого плана", и это работает. В то время как ее политические оппоненты, подобно шекспировскому королю Лиру, сетуют на превратности судьбы, британский премьер непременно выживет.

Ранее СМИ сообщили, что во время своего тура по Африке Мэй, не стесняясь, с удовольствием танцевала с встречавшими ее членами делегаций. Так, RT опубликовал видео, где глава британского кабмина веселится с школьниками из Кейптауна.

Валентина МАЙОРОВА
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