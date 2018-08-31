"Я что, плохо танцую?": Терезу Мэй высмеяли за дикие танцы в Африке

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Во время визита в Кению Глава кабмина Великобритании Тереза Мэй снова решила продемонстрировать свое танцевальное искусство. Нельзя сказать, чтобы танец Мэй получился очень уж грациозным.
Ранее британский премьер-министр сплясала с детьми в южноафриканском Кейптауне, напоминает URA.RU. После этого Сеть буквально взорвалась от юмористических комментариев. А конспирологи немедленно предположили, что Мэй – рептилоид, и человеческий костюм на ней просто плохо сидит.
Певец раз и навсегда не принял прозападный курс Незалежной
В Незалежной радуются кончине великого артиста притом, что он ни разу не сказал про Украину ничего плохого