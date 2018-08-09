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У Мэй нашли мистическую аномалию тела

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Tom Nicholson
У политика при встрече с королевской семье "исчезает" позвоночник

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь стала объектом насмешек. Она необычно поприветствовала принца Уильяма на церемонии празднования столетия битвы под Амьеном во время Первой мировой войны.

Пользователи в Сети предположили, что при встрече с королевской семьей у Мэй "исчезает" позвоночник. Несмотря на это некоторые позавидовали атлетическим способностям политика.

"Я начинаю восхищаться атлетизму Терезы Мэй. Я на 41 год моложе, но не осмеливаюсь так растягиваться", – написал пользователь.

При этом британцы заметили, что принц Уильма пытался сдержаться, чтобы не засмеяться над нелепым приветствием премьер-министра.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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