У Мэй нашли мистическую аномалию тела

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь стала объектом насмешек. Она необычно поприветствовала принца Уильяма на церемонии празднования столетия битвы под Амьеном во время Первой мировой войны.

Пользователи в Сети предположили, что при встрече с королевской семьей у Мэй "исчезает" позвоночник. Несмотря на это некоторые позавидовали атлетическим способностям политика.

"Я начинаю восхищаться атлетизму Терезы Мэй. Я на 41 год моложе, но не осмеливаюсь так растягиваться", – написал пользователь.

I’m beginning to admire Theresa May’s athleticism. I’m 41 years younger and wouldn’t dare pull off a stretch like this. pic.twitter.com/gzMTUV3goY