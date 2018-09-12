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Терезу Мэй отгоняют от власти

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Gustavo Valiente
Британские консерваторы устроили заговор

Карьера премьер-министра Великобритании Терезы Мэй повисла на волоске. Ее деятельность настолько не устраивает парламентариев, что в недрах правящей коалиции консерваторов созрел заговор.

Накануне вечером около 50 членов входящей в коалицию Европейской исследовательской группы провели тайную встречу, на которой обсуждали, как можно скинуть Мэй с поста.

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Как стало известно ВВС, присутствующие были особенно недовольны планом Мэй оставить Великобританию в рамках действующего соглашения о зоне свободной торговли ЕС и после Brexit. Причем на встрече упоминался проект заявления о недоверии Мэй, который, дескать, был готов еще в мае текущего года. Чтобы отстранить Мэй от власти, требуется дать ход заявлению и получить поддержку всего 48 представителей парламентской фракции.

Окончательный "развод" Лондона и Брюсселя намечен на весну будущего года.

Николай ВИКТОРОВ
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