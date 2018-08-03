От исхода "дела Скрипалей" зависит судьба Мэй

Поэтому Лондон давит на полицию в Солсбери и Эймсбери

Правоохранительные органы, ведущие расследование химатак в Солсбери и Эймсбери, испытывают давление со стороны британского правительства, которому нужно сохранить лицо перед западными партнерами и любыми способами им доказать – за этими инцидентами стоит именно Москва. К такому выводу приходят российские эксперты, комментируя высказывание на пятничном брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что полиции Соединенного Королевства приходится вести следствие "под жестким политическим прессингом".

"Расследование проходит с учетом тех высоких политических ставок, которые были сделаны в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери официальным Лондоном", – сказала дипломат в пятницу, 3 августа.

По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, британские власти сознательно в деле отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а случилось это еще 4 марта, пошли на провокацию с целью начать процесс дестабилизации позиций России в мировом сообществе. Однако этот план провалился, считает эксперт.

"Нет никаких сомнений, что сегодня происходит мощнейшее давление на британскую полицию, потому что речь идет не о правосудии и не об установлении истины произошедшего, а о спасении режима личной власти Терезы Мэй, которая сделала ставку на дискредитацию России", – отметил Коровин в интервью RT.

По его мнению, своими действиями правительство Великобритании "поставило себя по удар".

"Но для сохранения лица Мэй продолжает настаивать на том, что это русские. Ей больше ничего не остается делать, так как альтернативой является уход от власти. Поэтому она всеми возможными средствами пытается удержаться и прогнуть хотя бы собственный полицейский департамент под свою версию происходящего", – подчеркнул эксперт.

Устроенная властями провокация "в индивидуальном порядке", не поддержанная даже Вашингтоном, не принесла Лондону желаемых результатов. Однако, чтобы сохранить лицо, Мэй "продолжает настаивать, что это русские отравили кота, морскую свинку". И у нее теперь нет иного пути, поскольку, предположил Коровин, "альтернативой является ее отставка".

С ним согласен политолог Александр Коньков, напомнив, что за почти шесть прошедших месяцев после инцидента в Солсбери полиция не смогла предоставить "железобетонных доказательств" причастности Москвы к отравлению.

"Британцы в этой ситуации заигрались очень серьезно с учетом того, какой дипломатический скандал они раздули, втянув всю Европу и США в выяснение отношений с Россией по поводу некой черной кошки, которую пытаются найти в темной комнате, а ее вовсе может там не быть", – пояснил политолог.