Британская полиция извинилась за Скрипалей

Разыгранный в Солсбери спектакль с отравлением больно ударил по местным жителям

Полиция спустя несколько месяцев после "покушения" на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию частично сняла оцепление вокруг места, где их нашли без сознания.

Внимание британских следователей сейчас переключилось на более позднее происшествие. Напомним, месяц назад стало известно о еще двух пострадавших якобы от "Новичка", прибывшего из России. Ядом из флакончика от духов отравились Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась, и ее приятель Чарли Роули. Мужчина выжил и идет на поправку. Он регулярно общается с детективами: его путаные показания, то и дело всплывающие в прессе, вызывают все большее недоумение. Так, недавно журналисты со ссылкой на некий источник заявили, что склянок с отравой, оказывается, было две. "Раздвоилась" и группа так называемых исполнителей покушения. Репортеры "нашли" вторую банду, которая охотилась за Скрипалями.

Между тем представление, разыгранное в Солсбери, принесло самим британцам массу неприятностей. Несколько месяцев местные жители терпели неудобства из-за расследования и многочисленных кордонов.

Заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз в распространенном сегодня заявлении выразил горожанам благодарность за терпение, которое они проявляли все это время.

"Я рад объявить, что по итогам проведенных поисковых работ, я сегодня разрешил сократить площадь оцепления, что дает возможность центру города вернуться к обычной жизни", – цитирует его РИА "Новости".

Тем не менее правоохранители периодически пугают граждан вероятностью новых отравлений. Ведь второй пузырек, где был яд для Скрипалей, якобы так и не нашли. Видимо, поэтому часть оцепления в районе садов королевы Елизаветы пока снимать не торопятся.