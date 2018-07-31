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Британская полиция извинилась за Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Разыгранный в Солсбери спектакль с отравлением больно ударил по местным жителям

Полиция спустя несколько месяцев после "покушения" на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию частично сняла оцепление вокруг места, где их нашли без сознания.

Внимание британских следователей сейчас переключилось на более позднее происшествие. Напомним, месяц назад стало известно о еще двух пострадавших якобы от "Новичка", прибывшего из России. Ядом из флакончика от духов отравились Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась, и ее приятель Чарли Роули. Мужчина выжил и идет на поправку. Он регулярно общается с детективами: его путаные показания, то и дело всплывающие в прессе, вызывают все большее недоумение. Так, недавно журналисты со ссылкой на некий источник заявили, что склянок с отравой, оказывается, было две. "Раздвоилась" и группа так называемых исполнителей покушения. Репортеры "нашли" вторую банду, которая охотилась за Скрипалями.

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Между тем представление, разыгранное в Солсбери, принесло самим британцам массу неприятностей. Несколько месяцев местные жители терпели неудобства из-за расследования и многочисленных кордонов.

Заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз в распространенном сегодня заявлении выразил горожанам благодарность за терпение, которое они проявляли все это время.

"Я рад объявить, что по итогам проведенных поисковых работ, я сегодня разрешил сократить площадь оцепления, что дает возможность центру города вернуться к обычной жизни", – цитирует его РИА "Новости".

Тем не менее правоохранители периодически пугают граждан вероятностью новых отравлений. Ведь второй пузырек, где был яд для Скрипалей, якобы так и не нашли. Видимо, поэтому часть оцепления в районе садов королевы Елизаветы пока снимать не торопятся.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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