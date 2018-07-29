Дело Скрипаля приняло неожиданный оборот

Новые факты в расследовании отравлений в Солсбери и Эймсбери поражают

Британские полицейские пришли к неожиданным выводам, разбираясь с покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Флакон из-под духов, из-за которого, по мнению следователей, погибла Дон Стерджес и пострадал наркоман Чарли Роули, не имеет отношения к отравлению бывшего шпиона. Пузырек, который попал в руки пары из Эймсбери, был запечатан, сообщили правоохранители. Следовательно, яд для Скрипалей находился в другой емкости.

Сейчас полиция ищет вторую склянку, где могло находиться отравляющее вещество. Детективы считают, что контейнер выбросили после так называемой атаки на Сергея и Юлию в Солсбери. Возможно, он до сих пор где-то лежит. Если его подберет случайный прохожий, как было в случае Роули и Стерджес, появятся новые жертвы мифического яда.

Между тем британцы, по-прежнему не имея доказательств и оснований, продолжают обвинять в случившемся российскую сторону. Флакон от духов, в котором, по заверениям специалистов Портон-Даун, были остатки "Новичка", могли приобрести "только в России". Об этом пишет газета Sunday Mirror со ссылкой на очередной анонимный источник в правительстве.

"Предположение, что он (флакон. – Прим.ред.) не из России, почти смехотворно. Если этот пузырек был запечатан, они использовали другой для входной двери Скрипалей, и где находится этот другой, можно только догадываться", – говорится в статье.

Журналисты-мистификаторы раскрыли и другие сенсационные детали. Оказывается, раздвоилась не только склянка с отравой, но и группа предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей. Теперь полиция ищет вторую. По новой, еще более бредовой версии одна группа "из России" привезла яд в Британию, а другая через несколько недель якобы попыталась с его помощью устранить бывшего разведчика и его дочь.

Напомним, так называемое отравление Скрипалей произошло в Солсбери 4 марта. В случившемся практически моментально обвинили Россию, что привело к дипломатическому скандалу. Позже, в конце июня, британцы заявили о новых жертвах "Новичка". Информация о пострадавших Чарли Роули и Дон Стерджес появилась в конце июня. 8 июля женщина скончалась в больнице. Ее приятель выжил, его недавно выписали из госпиталя. Сейчас он идет на поправку и периодически дает противоречивые показания, что вызывает еще большую путаницу в этом мутном расследовании.