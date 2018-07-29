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Дело Скрипаля приняло неожиданный оборот

Global Look Press
Новые факты в расследовании отравлений в Солсбери и Эймсбери поражают

Британские полицейские пришли к неожиданным выводам, разбираясь с покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Флакон из-под духов, из-за которого, по мнению следователей, погибла Дон Стерджес и пострадал наркоман Чарли Роули, не имеет отношения к отравлению бывшего шпиона. Пузырек, который попал в руки пары из Эймсбери, был запечатан, сообщили правоохранители. Следовательно, яд для Скрипалей находился в другой емкости.

Сейчас полиция ищет вторую склянку, где могло находиться отравляющее вещество. Детективы считают, что контейнер выбросили после так называемой атаки на Сергея и Юлию в Солсбери. Возможно, он до сих пор где-то лежит. Если его подберет случайный прохожий, как было в случае Роули и Стерджес, появятся новые жертвы мифического яда.

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Между тем британцы, по-прежнему не имея доказательств и оснований, продолжают обвинять в случившемся российскую сторону. Флакон от духов, в котором, по заверениям специалистов Портон-Даун, были остатки "Новичка", могли приобрести "только в России". Об этом пишет газета Sunday Mirror со ссылкой на очередной анонимный источник в правительстве.
"Предположение, что он (флакон. – Прим.ред.) не из России, почти смехотворно. Если этот пузырек был запечатан, они использовали другой для входной двери  Скрипалей, и где находится этот другой, можно только догадываться", – говорится в статье.

Журналисты-мистификаторы раскрыли и другие сенсационные детали. Оказывается, раздвоилась не только склянка с отравой, но и группа предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей. Теперь полиция ищет вторую. По новой, еще более бредовой версии одна группа "из России" привезла яд в Британию, а другая через несколько недель якобы попыталась с его помощью устранить бывшего разведчика и его дочь.

Напомним, так называемое отравление Скрипалей произошло в Солсбери 4 марта. В случившемся практически моментально обвинили Россию, что привело к дипломатическому скандалу. Позже, в конце июня, британцы заявили о новых жертвах "Новичка". Информация о пострадавших Чарли Роули и Дон Стерджес появилась в конце июня. 8 июля женщина скончалась в больнице. Ее приятель выжил, его недавно выписали из госпиталя. Сейчас он идет на поправку и периодически дает противоречивые показания, что вызывает еще большую путаницу в этом мутном расследовании.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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