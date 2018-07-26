Дочь бывшего шпиона позвонила в Россию

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль, Виктория, рассказала, что на днях родственница позвонила, чтобы поздравить с днем рождения бабушку. Елене Скрипаль 24 июля исполнилось 90 лет, и она очень надеялась, что сын даст о себе знать, обижаясь на его молчание.

По словам Виктории, Юлия рассказала бабушке, что "папа не может разговаривать, потому что у него стоит трубка, он очень хрипит" и пообещала, что как только трахеостому снимут, Скрипаль сможет позвонить матери.

На вопрос о том, допускает ли Виктория, что ее дядя жив, та ответила, что хотела бы верить. Ответ вызвал бурные аплодисменты в студии программы "Пусть говорят".

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери в начале марта этого года. Через неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России, и что за ЧП стоит Москва.

Кремль отверг эти обвинения, подчеркнув, что все химоружие Россия уничтожила в 2017 году.

