Пожилая родительница экс-шпиона потеряла надежду увидеть сына

Отравленный якобы "Новичком" в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль продолжает не выходить на связь со своими родными в России. Неизвестно куда вывезенный британскими силовиками после выписки из больницы, он до сих пор не позвонил даже старушке-матери, и это несмотря на то, что Лондон сообщал о его удовлетворительном состоянии. А между тем сегодня Елена Скрипаль отмечает 90-летний юбилей, и она надеется, что сын все-таки даст о себе знать.

Об этом рассказала племянница двойного шпиона Виктория в интервью РИА "Новости".

"Последний вопрос, который она задала, – почему он не звонит? Я ей ответила – бабушка, это политика. Она все поняла. Вопросов больше не задает. Ждет, конечно, каждый день ждет", – сообщила родственница.

Однако она сомневается, что бабушка дождется привета из Великобритании. Племянница не понимает, почему выздоровевший дядя все еще не связался с матерью, ведь у Юлии (второй пострадавшей от отравления в Солсбери 4 марта, собственно, дочери шпиона), по ее словам, есть возможность звонить.

"При последнем звонке Юля сказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено, примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать", – отметила Виктория Скрипаль.