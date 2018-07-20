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По стопам Скрипалей: Отравленный в Эймсбери покинул больницу

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
"Новичок" снова проиграл – британская комедия продолжается

Второй отравившийся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули благополучно покинул больницу.

По словам директора по уходу за больными Salisbury NHS Foundation Trust (под управлением этой организации находится больница в Солсбери) Лорны Уилкинсон, он достаточно хорошо себя чувствует. Однако прошел "через ужасающее испытание, которое большинство из нас не могут себе и представить", – цитирует ее Sky News.

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СМИ не сообщают, куда направился Роули после того, как покинул стены клиники, но врачи уверяют, что он не представляет угрозы для окружающих.

Напомним, что в начале июля в больницу в Эймсбери попали два человека, оказавшиеся под действием неизвестного вещества. Мужчина пришел в сознание. Женщина же скончалась. Полиция заявила, что они ортавлены тем же ядом, что и экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.

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Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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