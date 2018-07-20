"Новичок" снова проиграл – британская комедия продолжается

Второй отравившийся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули благополучно покинул больницу.

По словам директора по уходу за больными Salisbury NHS Foundation Trust (под управлением этой организации находится больница в Солсбери) Лорны Уилкинсон, он достаточно хорошо себя чувствует. Однако прошел "через ужасающее испытание, которое большинство из нас не могут себе и представить", – цитирует ее Sky News.

СМИ не сообщают, куда направился Роули после того, как покинул стены клиники, но врачи уверяют, что он не представляет угрозы для окружающих.



Напомним, что в начале июля в больницу в Эймсбери попали два человека, оказавшиеся под действием неизвестного вещества. Мужчина пришел в сознание. Женщина же скончалась. Полиция заявила, что они ортавлены тем же ядом, что и экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.