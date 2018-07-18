Второй Скрипаль раскрыл детали отравления

Брат Чарли Роули приподнял завесу тайны

Жительница Эймсбери Дон Стерджес умерла после того, как побрызгала себе на запястья отравляющим веществом из флакона из-под духов.

Об этом своему брату рассказал ее партнер Чарльз Роули, который сейчас в критическом, но стабильном состоянии находится в больнице.

Сорокапятилетний мужчина не может точно вспомнить, где он и его подруга подобрали склянку с духами, но, по-видимому, это произошло где-то в центре Солсбери, неподалеку от того места, где нашли отравившихся Скрипалей, пишет таблоид Daily Mail.

Мать троих детей Дон Стерджес умерла 8 июля. По словам представителей полиции, она получила гораздо большую дозу отравляющего вещества, чем Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Мэтью Роули подчеркнул, что его брат плохо помнит, что случилось с ним и его подругой, но ему в память врезалось, как Дон брызгает духами на оба запястья. Роули также припомнил, что у найденных духов был странный запах, напоминающий запах аммиака.

Полицейские нашли флакон, в котором, как они считают, находился "Новичок", в квартире Чарли Роули. Стерджес и Роули попали в больницу 4 июля в Эймсбери – городке рядом с Солсбери. Женщина через несколько дней скончалась, мужчине повезло больше, он пришел в себя, напоминает ФАН. Скотленд-Ярд считает, что британцы были отравлены тем же веществом, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие в Солсбери 4 марта.