Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Второй Скрипаль раскрыл детали отравления

Фото: ТАСС
Брат Чарли Роули приподнял завесу тайны

Жительница Эймсбери Дон Стерджес умерла после того, как побрызгала себе на запястья отравляющим веществом из флакона из-под духов.

Об этом своему брату рассказал ее партнер Чарльз Роули, который сейчас в критическом, но стабильном состоянии находится в больнице. 

По теме

Сорокапятилетний мужчина не может точно вспомнить, где он и его подруга подобрали склянку с духами, но, по-видимому, это произошло где-то в центре Солсбери, неподалеку от того места, где нашли отравившихся Скрипалей, пишет таблоид Daily Mail. 

Мать троих детей Дон Стерджес умерла 8 июля. По словам представителей полиции, она получила гораздо большую дозу отравляющего вещества, чем Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Мэтью Роули подчеркнул, что его брат плохо помнит, что случилось с ним и его подругой, но ему в память врезалось, как Дон брызгает духами на оба запястья. Роули также припомнил, что у найденных духов был странный запах, напоминающий запах аммиака.

Полицейские нашли флакон, в котором, как они считают, находился "Новичок", в квартире Чарли Роули. Стерджес и Роули попали в больницу 4 июля в Эймсбери – городке рядом с Солсбери. Женщина через несколько дней скончалась, мужчине повезло больше, он пришел в себя, напоминает ФАН. Скотленд-Ярд считает, что британцы были отравлены тем же веществом, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие в Солсбери 4 марта.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Странное поведение Трампа после саммита объяснили

Американский президент разразился противоречивыми высказываниями по возвращении домой

ФБР разоблачило агента КГБ Познера

Мэтру вменили сотрудничество с российскими спецслужбами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей