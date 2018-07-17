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Путин раскрыл причину отравления второго Скрипаля

Фото: PA Images\TASS
Президент указал на британский след

Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News рассказал, что заявления о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и двух британских граждан беспочвенны.

Отвечая на вопрос о недавнем происшествии в Эймсбери, Путин отметил, что он даже не слышал фамилий пострадавших британцев и не знает, кто эти люди и почему они пострадали.

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"Может быть, есть другие причины, от которых эти люди пострадали? Может быть, они находятся внутри Великобритании?" – ответил вопросом на вопрос российский президент.

По словам Путина, против России выдвигаются голословные обвинения, нет никаких документов, никаких конкретных материалов о причастности Москвы. Впрочем, то же самое происходит и тогда, когда России вменяется вмешательство в президентские выборы в США. 

Скотленд-Ярд ранее сообщил, что следователи нашли в доме Чарльза Роули, в конце июня отравившегося в городе Эймсбери, некую бутылку со следами вещества "Новичок". Брат Чарльза, Мэттью Роули, заявил, что его родственник мог пострадать от духов Юлии Скрипаль, однако эксперты скептически отнеслись к этой версии.

Валентина МАЙОРОВА
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