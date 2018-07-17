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Назван вероятный отравитель Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
продолжениеПоследние слова Юлии Скрипаль перед исчезновением обнародовали
Британская полиция нашла разгадку во флаконе для "Новичка"

Покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могла подготовить группа из шести человек, которую возглавила некая женщина.

Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на свой источник в британской разведывательной службе.

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По его словам, киллер была агентом российской военной разведки и могла играть ключевую роль в отравлении Скрипалей.

Источник отметил, что в пользу этой догадки говорит тот факт, что яд "Новичок" хранился во флаконе из-под духов. 

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Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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