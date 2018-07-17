Здоровье
- Найден простой способ избежать рака
- Пять продуктов помогут согнать жир
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
669 новости
Покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могла подготовить группа из шести
человек, которую возглавила некая женщина.
Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на свой источник в британской разведывательной службе.
По его словам, киллер была агентом российской военной разведки и могла играть ключевую роль в отравлении Скрипалей.
Источник отметил, что в пользу этой догадки говорит тот факт, что яд "Новичок" хранился во флаконе из-под духов.
Порошенко приказал обеспечить охрану судов, следующих в азовские порты
Мэтру вменили сотрудничество с российскими спецслужбами