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Последние слова Юлии Скрипаль перед исчезновением обнародовали

Юлия Скрипаль. Фото: PA Images\TASS
продолжениеСкрипалей слили американцам
Дочь экс-полковника ГРУ была немногословна

Одна из немногих родственниц семьи Скрипалей Виктория рассказала о последнем диалоге с пострадавшей в Солсбери Юлией. 

Оказалось, что женщины созвонились в начале июля. При этом кто был инициатором разговора, не уточняется. 

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"Юлия мне сказала, что сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала", – отметила племянница Сергея, добавив, что с дядей ей поговорить так и не дали.

Этот разговор стал последней связью с отравленными Скрипалями. После него они исчезли, перестав отвечать на какие-либо письма или звонки, хотя, Виктория уверена, что "она их видела", пишет РИА "Новости".

При этом похожая информация появлялась месяц назад. Тогда та же Виктория говорила журналистам, что Юлия общалась с ней жестко. Кричала, требовала оставить их с отцом в покое. Просила перестать зарабатывать на программах, где обсуждают случившуюся с ними историю. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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