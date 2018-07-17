Последние слова Юлии Скрипаль перед исчезновением обнародовали

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Одна из немногих родственниц семьи Скрипалей Виктория рассказала о последнем диалоге с пострадавшей в Солсбери Юлией.
Оказалось, что женщины созвонились в начале июля. При этом кто был инициатором разговора, не уточняется.
"Юлия мне сказала, что сейчас долечивается и занимается здоровьем папы. Все, что она сказала", – отметила племянница Сергея, добавив, что с дядей ей поговорить так и не дали.
Этот разговор стал последней связью с отравленными Скрипалями. После него они исчезли, перестав отвечать на какие-либо письма или звонки, хотя, Виктория уверена, что "она их видела", пишет РИА "Новости".
При этом похожая информация появлялась месяц назад. Тогда та же Виктория говорила журналистам, что Юлия общалась с ней жестко. Кричала, требовала оставить их с отцом в покое. Просила перестать зарабатывать на программах, где обсуждают случившуюся с ними историю.
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