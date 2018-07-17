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Российские дипломаты возмутились выдачей сведений о Скрипалях

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
продолжениеГород из "дела Скрипалей" исчезнет
Данные расследования стали известны всему миру, в то время как Россию к ним не допускают

Российское посольство в Лондоне потребовало от Британии разъяснить сведения о том, что к информации о ходе следствия по "делу Скрипалей" допущены представители других стран.

Газета New York Times опубликовала статью, в которой ссылаясь на информацию, полученную от "бывшего американского чиновника, знакомого с ходом следствия", обвинила сотрудников ГРУ в причастности к инциденту.

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Дипломаты отметили, что на протяжении четырех месяцев "российская сторона через официальные дипломатические каналы не может добиться от британцев данных о ходе расследования и подключения к нему наших специалистов".

В то же время к закрытой и "крайне чувствительной" информации предоставлен доступ людям, которые не имеют на это ни полномочий, ни оснований, говорится в сообщении на сайте посольства.

Также отмечается, что это не первое подобное заявление. Ранее о данных следствия рассказывали "бывший советский ученый Владимир Углев, якобы создавший "Новичок", и бывший командир полка химзащиты британских вооруженных сил Хэмиш де Бреттон-Гордон".

Диппредставительство направило "очередную официальную ноту с требованием подтвердить или опровергнуть возможную передачу США, другим союзникам или частным лицам информацию о ходе следствия по инциденту в Солсбери", однако отметило, что на ноту в отношении Углева и Бреттон-Гордона ответ так и не был получен.

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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