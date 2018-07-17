Город из "дела Скрипалей" исчезнет

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Владимир Путин подписал указ об упразднении с 1 января 2019
года закрытого административного-территориального образования Шахты в Саратовской
области.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Этот населенный пункт, по версии Скотленд-Ярда, служил местом для разработки яда "Новичок", которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
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