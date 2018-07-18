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Вскрылась правда об отравителях Скрипаля

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
продолжениеВторой Скрипаль раскрыл детали отравления
Покушение действительно могли совершить россияне

Накануне британские СМИ выдали очередную сенсацию. Журналисты продолжают "крутить" версию о причастности нашей разведки к этому позорному делу. Напомним, вчера англичане писали о некой женщине, которая возглавила группу из шести человек. Эти люди, по мнению репортеров, и пытались убить Сергея Скрипаля и его дочь. Экс-полковник КГБ поднял на смех очередную небылицу. Военные разведчики здесь ни при чем, считает Михаил Любимов. Высосанные из пальца обвинения просто абсурды.

Вместе с тем бывший полковник КГБ выдвинул совершенно неожиданную версию. Любимов признал, что отравителями действительно могли быть россияне. С одной лишь оговоркой – осуществить такое нарочитое покушение, которое и должно было привести к дипломатическому скандалу, могли только люди, которые настроены против нынешней российской власти. Возможно, они участвовали и в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

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"Я считаю, что все это совершила группа, которая имеет связи в России, возможно, даже вокруг Путина. Некая антипутинская группа, противороссийская, которая связана с олигархами, не знаю, в какой степени", – заявил Любимов в эфире радио НСН

Обвинения в адрес российских разведчиков звучат невероятно глупо. Даже при Сталине, который посылал агентов на ликвидацию предателей по всей Европе, такого не было, подчеркнул он.

Напомним, свою нелепую догадку о женщине-убийце во главе группы разведчиков из России британцы раздули на основании флакона от духов. Его ранее нашли в доме Чарли Роули, который пострадал якобы от "Новичка" в Эймсбери. В Соединенном Королевстве считают, что из этой же склянки полили и Скрипалей.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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