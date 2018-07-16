Британцы опозорились с духами "Новичок"

Здоровье
- Найден простой способ избежать рака
- Пять продуктов помогут согнать жир
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
Экс-инспектор ООН по вопросам химического оружия в Ираке Антон Уткин заявил, что отравляющее вещество "Новичок" невозможно использовать в флаконе из-под духов без растворителя.
Он пояснил, что это вещество, даже если оно и жидкое, должно быть очень вязким, распылить его просто так невозможно – "нужно растворять каким-то растворителем".
"Это очень нелепая версия. То есть кто-то взял духи и растворил в них отравляющее вещество? Возможно, конечно, но все остальное не очень складывается и не очень увязывается", – рассказал эксперт в эфире НСН.
Ранее брат пострадавшего в британском городе Эймсбери Чарли Роули Мэттью Роули заявил, что яд был во флаконе из-под духов. Чарльза Роули и его подругу Дон Стерджес нашли без сознания и госпитализировали в конце июня. В больнице 44-летняя Стерджес скончалась. Лондон заявил, что они были отравлены веществом "Новичок", от которого в марте этого года пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Мифы о нашей "немытой" стране начали надоедать европейцам
В нескольких городах Пятой республики празднование триумфа национальной сборной переросло в беспорядки