Британцы опозорились с духами "Новичок"

Очередную версию о произошедшем в Эймсбери подняли на смех

Экс-инспектор ООН по вопросам химического оружия в Ираке Антон Уткин заявил, что отравляющее вещество "Новичок" невозможно использовать в флаконе из-под духов без растворителя.

Он пояснил, что это вещество, даже если оно и жидкое, должно быть очень вязким, распылить его просто так невозможно – "нужно растворять каким-то растворителем".

"Это очень нелепая версия. То есть кто-то взял духи и растворил в них отравляющее вещество? Возможно, конечно, но все остальное не очень складывается и не очень увязывается", – рассказал эксперт в эфире НСН.

Ранее брат пострадавшего в британском городе Эймсбери Чарли Роули Мэттью Роули заявил, что яд был во флаконе из-под духов. Чарльза Роули и его подругу Дон Стерджес нашли без сознания и госпитализировали в конце июня. В больнице 44-летняя Стерджес скончалась. Лондон заявил, что они были отравлены веществом "Новичок", от которого в марте этого года пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.