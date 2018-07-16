Британцы нашли отравителя Скрипалей

Раскрыты подробности расследования скандального дела

Бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали в Солсбери якобы от действий Главного управления Генерального штаба ВС России – структуры, ранее известной как Главное разведывательное управление, ГРУ.

Об этом 15 июля сообщила The New York Times, ссылаясь на британского, американского и бывшего американского чиновников, раскрывших, по словам журналистов, эту информацию на условиях анонимности.

Экс-чиновник из США заявил, что британские следователи близки к тому, чтобы установить личности специалистов, осуществивших отравление Скрипалей. При этом отмечается, что операцию могла провести какая-то другая российская спецслужба либо частное подразделение.

Издание подчеркивает, что происшествие с бывшим офицером ГРУ укладывается в традицию ответных действий советской и российской разведок против предателей.

В начале июня недалеко от Солсбери, в городе Эймсбери, 2 человека вновь отравились нервно-паралитическим веществом. Британия снова заявила, что не исключает причастности России к происшествию. Пострадавшие 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес были госпитализированы, женщина умерла. По мнению заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, очередные обвинения против РФ – это просто повод для срыва саммита глав России и США в Хельсинки.

"Эти заявления направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина... Если раньше русские травили своих, то сейчас замахнулись на святое, на подданных Ее Величества. Какая встреча-то может быть вообще? Санкции надо снова вводить", – заявил ранее Платошкин в эфире НСН.

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начнутся днем 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.