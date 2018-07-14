ОЗХО пляшет под дудку британцев

Посольство России в Лондоне отреагировало на громкие заявления о ходе расследования дела о жертвах якобы "Новичка". Речь идет о паре из Эймсбери – Чарли Роули и Дон Стерджес, которые в один день, но с разницей в несколько часов очутились в больнице с отравлением. Напомним, женщина умерла в госпитале 8 июля, а Роули выжил. Он уже пришел в себя и даже пообщался с полицией. Содержание разговора британцы, как водится, раскрывать не стали, продолжая голословно обвинять Россию в смерти Стерджес. Мол, она погибла от того же яда, которым пытались убить Скрипалей.

Между тем в дома Роули вчера нашли склянку с остатками яда и в Портон-Даун уже заявили, что это, конечно же, "Новичок". Британия, продолжая разыгрывать бездарный спектакль, пригласила экспертов ОЗХО, которые прибудут в Эймсбери на следующей неделе и проведут процедуру "независимой верификации" неизвестного вещества, которое так хотят приписать России. В посольстве РФ в Лондоне экспертизу эту назвали непрозрачной. Кроме того, она не соответствует механизмам Конвенции о запрещении химоружия. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства.

Дипломат в очередной раз призвал провести открытое расследование. "Данная инициатива – еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, Эймсбери расположен недалеко от Солсбери, где случилось ставшее уже легендарным отравление Скрипалей. Разыгранное британцами покушение, в котором обвинили Россию, вылилось в дипломатический скандал. Москва отвергает бездоказательные заявления о причастности к произошедшему. Российскую сторону к расследованию дела Скрипаля не допускают до сих пор.



