Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дипломаты РФ указали на непрозрачное расследование отравления в Эймсбери

Фото: ZUMAPRESS
ОЗХО пляшет под дудку британцев

Посольство России в Лондоне отреагировало на громкие заявления о ходе расследования дела о жертвах якобы "Новичка". Речь идет о паре из Эймсбери – Чарли Роули и Дон Стерджес, которые в один день, но с разницей в несколько часов очутились в больнице с отравлением. Напомним, женщина умерла в госпитале 8 июля, а Роули выжил. Он уже пришел в себя и даже пообщался с полицией. Содержание разговора британцы, как водится, раскрывать не стали, продолжая голословно обвинять Россию в смерти Стерджес. Мол, она погибла от того же яда, которым пытались убить Скрипалей.

Между тем в дома Роули вчера нашли склянку с остатками яда и в Портон-Даун уже заявили, что это, конечно же, "Новичок". Британия, продолжая разыгрывать бездарный спектакль, пригласила экспертов ОЗХО, которые прибудут в Эймсбери на следующей неделе и проведут процедуру "независимой верификации" неизвестного вещества, которое так хотят приписать России. В посольстве РФ в Лондоне экспертизу эту назвали непрозрачной. Кроме того, она не соответствует механизмам Конвенции о запрещении химоружия. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства.

По теме

Дипломат в очередной раз призвал провести открытое расследование. "Данная инициатива – еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, Эймсбери расположен недалеко от Солсбери, где случилось ставшее уже легендарным отравление Скрипалей. Разыгранное британцами покушение, в котором обвинили Россию, вылилось в дипломатический скандал. Москва отвергает бездоказательные заявления о причастности к произошедшему. Российскую сторону к расследованию дела Скрипаля не допускают до сих пор.


Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде

В отравлении Скрипаля засветился британец

Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей