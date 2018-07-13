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ОЗХО направляется в Эймсбери для установления "Новичка"

Фото: ТАСС
Британские власти презентовали Трампу ядовитый "сюрприз" накануне его встречи с Путиным

Великолепная комбинация разыгрывается в настоящее время на просторах Соединенного Королевства – в преддверии исторического диалога между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Лондон аки знатный фокусник выудил из ящика информационную бомбу, пока главный американец находится с визитом в Великобритании. Бомба сдетонировала с оттяжкой, аккурат к приезду главы Белого дома в Лондон – в жилище нового "Скрипаля" найден яд.

"В среду, 11 июля, во время обысков в доме Чарли Роули в Эймсбери была обнаружена небольшая бутылка. Она была доставлена в лабораторию в "Портон-Дауне" для проведения исследований", – сообщает Скотленд-Ярд в пятницу, 13 июля, в самый разгар рабочего визита Трампа на британские острова, где-то между пресс-конференцией с премьер-министром Терезой Мэй и чаепитием с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке в графстве Беркшир.

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Отмечается, что ученые уже подтвердили: вещество, которое содержится во флаконе, – "Новичок". Будут проведены научные испытания, чтобы установить, является ли он идентичным тому яду, которым отравили 4 марта двойного экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, или нет.

В заявлении столичной полиции сообщается, что офицеры из следственной группы поговорили с Чарли, также счастливым образом вышедшим из комы 10 июля, и "будут говорить с ним дальше, чтобы установить, как он и Дон Стерджес (умершая в прошлое воскресенье, 8 июля) были заражены".

Вслед за полицией встрепенулся и МИД Великобритании, уведомивший к вечеру пятницы, что эксперты ОЗХО посетят на следующей неделе Соединенное Королевство, чтобы "независимым образом подтвердить тип нервно-паралитического вещества, который привел к смерти одного британского гражданина в Эймсбери и привел к тому, что другой в серьезном состоянии находится в больнице".

Как следует из заявления внешнеполитического ведомства, данный шаг сделан в соответствии со статьей VIII пункт 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия.

Одним словом, знаковые ядовитые события на Туманном Альбионе удивительным стечением обстоятельств складываются перед важными мировыми событиями с участием России. Создается впечатление, что сегодняшние новости подготовлены специально к приезду Трампа, чтобы попытаться его переубедить встречаться с Путиным.

Между тем посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил, что у Москвы до сих пор нет "никакого сотрудничества с британской стороной, нет никаких даже подозреваемых", а Лондон "отказывается с нами сотрудничать по линии Форин-офиса, полиция не отвечает на наши письма".

Дипломат напомнил, как глава МВД Великобритании Саджид Джавид говорил, что он ждет звонка из Москвы. "Я тут же написал ему письмо и сказал, что готов с ним встречаться и, кстати, очень хотел бы обсудить эту тему – там тоже гробовое молчание", – подчеркнул он.

Яковенко считает, что "британской стороне просто нечего сказать", поскольку Лондон не отвечает на российские запросы. "Это просто новые британские реалии", – отметил он.

Уже позже в пятницу на фоне последних сообщений пресс-секретарь диппредставительства заявил, что наше посольство хотело бы "получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено и насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун". Москва уже требовала от Лондона "раскрыть информацию о ведущихся там исследованиях и имеющемся производстве боевых отравляющих веществ".

Россия призывает Великобританию "снять завесу секретности в отношении всех ведущихся расследований".

Елена УСОВА
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