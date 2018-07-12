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В МИД РФ пообещали выложить переписку с Британией по делу Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
продолжениеРядом с Солсбери снова отравились веществом
Поведение Лондона в скандале вокруг отравлений в Солсбери и Эймсбери абсурдно, заявила Захарова

Сотрудничество РФ и Соединенного Королевства по инцидентам в Солсбери и Эймсбери не вписывалось в планы англичан. Между тем Россия неоднократно предлагала свою помощь в расследовании дел на берегу Туманного Альбиона и не только. К примеру, речь шла о правовой поддержке пострадавших.

Впрочем, "неоднократно" – это не то слово, российская сторона выслала в Великобританию десятки писем. А в ответ – тишина. Подобное поведение Лондона сродни хамству, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хочу сказать, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования", – рассказала Захарова сегодня, 12 июля, на брифинге, передает РИА "Новости".

Более того, продолжила она, правительство Великобритании обвинило Россию в безучастности, что, по мнению спикера внешнеполитического ведомства, не вписывается ни в какие рамки.

"Британские власти оставляли это все без реакции, при этом выдавали ситуацию и подавали ее таким образом, что Россия отказывается от проведения совместного расследования – это нонсенс, это абсурд", – возмутилась представительница МИД, добавив, что в министерстве намерены предать огласке все дипломатические обращения, опубликовав их.

"Я думаю, мы это сделаем в ближайшее время", – пообещала Захарова.

Так называемому "делу Скрипалей" пошел уже пятый месяц. В начале марта в британском Солсбери отца и дочь обнаружили без сознания. Лондон утверждает, что их отравили "Новичком", ядом советского производства, и обвиняет в произошедшем Москву, которая вынуждена отбиваться от упреков в свой адрес.

Как только скандал вокруг инцидента в Солсбери начал сходить на нет, британская полиция сообщила еще об одном чисто английском отравлении – пары из Эймсбери. Там без чувств найдены мужчина и женщина, которая скончалась вечером 8 июля. Известно, что другой пострадавший пришел в сознание. В Скотланд-Ярде признали сходство покушений в обоих городках. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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