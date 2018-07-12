Неприятные происшествия в Великобритании продолжаются

На железнодорожной станции Рэдинг две женщины отравились химическим веществом и были госпитализированы. Инцидент произошел в графстве Беркшир, которое находится рядом с Уилтширом, где расположены печально известные города Солсбери и Эймсбери – места, где отравились ядом "Новичок" Сергей и Юлия Скрипали и пара британских подданных.

Впрочем, едва только успели зародиться подозрения в новом "российском следе", как их тут же развеяли обычно параноидальные в таких случаях британские СМИ. По сообщению Daily Star, причиной происшествия стала утечка химического вещества из системы кондиционирования в магазине. Пострадавшие доставлены в Королевский госпиталь Беркшира, парамедики также оказали помощь другим посетителям торговой точки, получившим незначительные травмы.

Представители торговой компании подтвердили эту информацию и добавили, что в настоящее время специалисты устанавливают точную причину сбоя в системе. После инцидента магазин был закрыт.