Президент Путин должен понимать, что Запад единым фронтом выступает за те ценности, в которые он верит, заявил новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Он считает, что на саммите лидеров России и США 16 июля в Хельсинки Дональд Трамп донесет эту мысль до Владимира Путина. По мнению Ханта, это необходимо сделать, памятуя о деле Скрипалей.

Отвечая на вопрос корреспондента CNBС том, было ли отравление Скрипалей прямым вмешательством России в британские дела, Хант заявил, что оно было очень "агрессивным шагом и совершенно неприемлемым". Он подчеркнул, что было применено отравляющее химическое вещество, и один британский подданный погиб.

Хант считает, что объединенный фронт, который продемонстрировали страны Запада на саммите НАТО очень важен, и президент Путин должен знать, что Запад един в отстаивании своих ценностей.

First on CNBC: New UK Foreign Sec. Jeremy Hunt says nerve agent attack was "very aggressive & totally unacceptable" and a united front from NATO is important to show Putin "the west is united."



Hunt also comments on Trump's tariffs, saying Britain wants fair competition.