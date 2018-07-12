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За Скрипалей: Трампа настраивают на жестий диалог с Путиным

Джереми Хант. Фото: GLOBAL LOOK press/Alberto Pezzali
Новый глава МИД Британии дал наставление американскому президенту в преддверии важней встречи в Хельсинки

Президент Путин должен понимать, что Запад единым фронтом выступает за те ценности, в которые он верит, заявил новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Он считает, что на саммите лидеров России и США 16 июля в Хельсинки Дональд Трамп донесет эту мысль до Владимира Путина. По мнению Ханта, это необходимо сделать, памятуя о деле Скрипалей.

Отвечая на вопрос корреспондента CNBС том, было ли отравление Скрипалей прямым вмешательством России в британские дела, Хант заявил, что оно было очень "агрессивным шагом и совершенно неприемлемым". Он подчеркнул, что было применено отравляющее химическое вещество, и один британский подданный погиб. 

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Хант считает, что объединенный фронт, который продемонстрировали страны Запада на саммите НАТО очень важен, и президент Путин должен знать, что Запад един в отстаивании своих ценностей.

При этом Хант добавил, что будет продолжать политику своего предшественника Бориса Джонсона, внезапно подавшего в отставку 9 июля.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены веществом "Новичок" бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон заявил, что "с большой вероятностью" за инцидентом стоит Москва, не представив при этом никаких доказательств. Россия отвергла все обвинения. Дело Скрипалей вызвало широкий международный резонанс – более 20 стран выслали свыше 100 российских дипломатов. Кремль принял ответные меры. Вечером 30 июня вечером в городе Эймсбери недалеко от Солсбери нашли без сознания 44-летнюю Дону Стерджесс и 45-летнего Чарльза Роули. Они были доставлены в больницу, женщина вскоре скончалась. Утверждается, что пара также отравилась "Новичком".

Тем временем финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что лимузин "Кортеж" Владимира Путина уже прибыл в Финляндию – в четверг, 12 июля, его видели рядом с аэропортом Хельсинки-Вантаа.


Валентина МАЙОРОВА
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