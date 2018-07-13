Некий мужчина пострадал в ресторане, где гулял бывший полковник ГРУ со своей дочерью

В Британии поднялась новая шумиха, связанная с делом Скрипалей.

В заведении под названием Zizzi, где в день своего отравления ядом "Новичок" обедали экс-полковник ГРУ с дочерью, стало плохо 30-летнему мужчине. Об инциденте сообщила полиция графства Уилтшир.

Правоохранители немедленно оцепили место происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщают полицейские, были приняты все меры, "являющиеся в высокой степени мерами предосторожности, для обеспечения общественной безопасности".

"Мы не хотим сеять панику, но надеемся, что вы понимаете, почему мы принимаем меры предосторожности",– обратились они к местным жителям.

Также было отмечено, что ничего "не говорит о том, что есть риск для населения", но тем не менее кордон лучше не пересекать.

Однако довольно быстро выяснилось, что мужчина жив и его здоровью ничего не угрожает.

Оцепление на улице, где произошел инцидент, было снято, сообщается в официальном Twitter-аккаунте местной полиции.

We are currently dealing with an incident in Castle Street, #Salisbury, involving a man in his 30s. Given the ongoing incident in Salisbury and Amesbury, we are taking highly precautionary measures to ensure public safety. 1/2 pic.twitter.com/iyTTfgc0ZW — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) 12 июля 2018 г.

Напомним, в начале июля в городе Эймсбери были госпитализированы мужчина и женщина с подозрением на отравление тем же веществом, что и Скрипали. Позже женщина скончалась. Второй пострадавший пришел в сознание.