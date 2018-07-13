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Трамп отбросил идею разорвать отношения с Россией из-за отравления Скрипалей

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/EIBNER
Американский глава игнорирует наставления Лондона и желает поладить с Москвой

США не собираются сжигать мосты в отношениях с Россией из-за историй с отравлениями в Солсбери и Эймсбери. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

В преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным Трамп дал интервью британскому таблоиду The Sun. Интервьюер поинтересовался у американского лидера, не стал ли тот сомневаться в необходимости беседы с Путиным после истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. Трамп ответил отрицательно.

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"Я думаю, что ладить с Китаем, ладить с Россией, это хорошо", – объяснил он журналисту.

Накануне новый глава Форин-офиса Джереми Хант призвал Трампа поддержать "единый фронт Запада" против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери, а также британской пары в Солсбери и Эймсбери. По словам Ханта, Путину важно дать понять, что ценности стран НАТО непоколебимы.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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