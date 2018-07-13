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Раскрыта причина произошедшего в Солсбери

ТАСС
Загадочное отравление третьего Скрипаля объяснили

Паника в британском городке была преждевременной. Тридцатилетний мужчина, которому стало плохо в заведении, где в день отравления обедали экс-шпион Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией, возможно, "захмелел" от "Новичка".

Но не от того, который привел в бессознательное состояние пары в Солсбери и Эймсбери, а от того, что недавно появился на прилавках алкомаркетов в британском Бристоле. Причина самочувствия очередного "пострадавшего" – горячительные напитки.

Британец просто-напросто находился под воздействием алкоголя. Очередной инцидент на берегу Туманного Альбиона не имеет отношения к предыдущим двум, заявили правоохранители.

"Мужчина был задержан по подозрению в хулиганстве в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина из Солсбери, не имеющий постоянного места жительства, был доставлен в полицейский участок, ему было вынесено предупреждение", – сказано на сайте полиции.

Напомним, о третьем случае в Солсбери сообщили стражи правопорядка графства Уилтшир. Место происшествия было немедленно оцеплено. Пострадавшего госпитализировали.

Так называемому "делу Скрипалей" пошел уже пятый месяц. В начале марта в британском Солсбери отца и дочь обнаружили без сознания. Лондон утверждает, что их отравили "Новичком", ядом советского производства, и обвиняет в произошедшем Москву, которая вынуждена отбиваться от упреков в свой адрес.

Как только скандал вокруг инцидента в Солсбери начал сходить на нет, британская полиция сообщила еще об одном чисто английском отравлении – пары из Эймсбери. Там без чувств найдены мужчина и женщина, которая скончалась вечером 8 июля. Известно, что второй пострадавший пришел в сознание. В Скотленд-Ярде признали сходство покушений в обоих городках. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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