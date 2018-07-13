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В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Фото: ТАСС
продолжениеВ отравлении Скрипаля засветился британец
Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде

Следователи обнаружили улику в доме одного из отравившихся в Эймсбери. Речь идет о Чарли Роули, который вместе с подругой якобы пострадал от "Новичка". Напомним, о новом ЧП стало известно в конце июня. Полиция сообщила о двух жертвах вещества, которым предположительно пытались отравить Скрипалей. Подруга Роули не выжила – она умерла в госпитале. Сам британец выкарабкался и даже уже пришел в себя – накануне его допросили полицейские.

И вот сегодня в жилище пострадавшего в Эймсбери внезапно обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества. Об этом говорится в Twitter Скотленд-Ярда.

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"В среду, 11 июля, во время обысков в доме Чарли Роули в Эймсбери была обнаружена небольшая бутылка. Она была доставлена в лабораторию в Портон-Дауне для проведения исследований", – гласит заявление.

Удивительно, что нашли эту склянку только сегодня, учитывая, что инцидент с ядом произошел в конце июня. Тогда пару нашли в невменяемом состоянии. Точнее, сначала плохо стало Дон Стерджес, которую увезли в больницу, а ближе к вечеру рухнул без сознания и Роули.

Любопытно, как находку прокомментирует сам британец. И что придумают власти Соединенного Королевства, чтобы в очередной раз указать на мнимую причастность России к этому мутному делу.

Тем временем в Скотленд-Ярде сделали еще одно заявление. На этот раз – о вскрытии погибшей Дон Стерджес. Сообщается, что аутопсию проведут 17 июля. Дознание по делу о смерти женщины запланировано на 19 июля. Оно начнется в Солсбери, говорится в сообщении, оказавшемся в распоряжении РИА "Новости".

Виктория БАЛАЯН
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