В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Следователи обнаружили улику в доме одного из отравившихся в Эймсбери. Речь идет о Чарли Роули, который вместе с подругой якобы пострадал от "Новичка". Напомним, о новом ЧП стало известно в конце июня. Полиция сообщила о двух жертвах вещества, которым предположительно пытались отравить Скрипалей. Подруга Роули не выжила – она умерла в госпитале. Сам британец выкарабкался и даже уже пришел в себя – накануне его допросили полицейские.

И вот сегодня в жилище пострадавшего в Эймсбери внезапно обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества. Об этом говорится в Twitter Скотленд-Ярда.

"В среду, 11 июля, во время обысков в доме Чарли Роули в Эймсбери была обнаружена небольшая бутылка. Она была доставлена в лабораторию в Портон-Дауне для проведения исследований", – гласит заявление.



Удивительно, что нашли эту склянку только сегодня, учитывая, что инцидент с ядом произошел в конце июня. Тогда пару нашли в невменяемом состоянии. Точнее, сначала плохо стало Дон Стерджес, которую увезли в больницу, а ближе к вечеру рухнул без сознания и Роули.

Counter terrorism detectives investigating the contamination of two people in Amesbury by the nerve agent Novichok believe they have found the source of the deadly substance https://t.co/ggKW249hHZ pic.twitter.com/Ji8BD3VH3k