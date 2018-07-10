Британская полиция вычислила дозу "Новичка" при отравлении в Эймсбери
Граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарли Роули были отравлены большим количеством нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом официально заявил помощник комиссара по спецоперациям Скотленд-Ярда Нил Басу. Следователи не берутся утверждать, что это был тот же самый яд, которым ранее отравили Сергея и Юлию Скрипалей, но склоняются к данной версии.
В чем уверены спецслужбы, так это в том, что столь высокая доза яда не могла быть остаточной: в руки британцев попала емкость с отравой, а не вещи, которые случайно контактировали с токсичным веществом. Поэтому сейчас британские агенты тщательно прочесывают все места, где Дон и Чарли были незадолго до отравления.
Из доклада полицейских следует, что плохо паре британцев стало 30 июня. Накануне, 29 июня, они были в одном доме в Солсбери, потом гуляли в саду Королевы Елизаветы, вечером на автобусе вернулись в Эймсбери. На другое утро Дон почувствовала недомогание. Ее увезли на скорой, а ее друг был в порядке полдня – он ходил по делам и в местный баптистский центр. Но вечером и ему понадобилась помощь медиков.
Так что спецслужбам предстоит проверить огромную территорию. Ясно пока лишь, что отравились они не в общественном транспорте, ведь больше никто из пассажиров не пожаловался, и что они не посещали тех же мест, что и Скрипали.
Вообще, история вызывает множество вопросов. Были предположения, что британская пара могла отравиться, схватив в руки найденный в кустах шприц, или недокуренную сигарету, или даже солнечные очки. В пользу последней версии говорят кадры с камеры видеонаблюдения при одном из магазинов – там женщина неожиданно появляется в непонятно откуда взявшихся у нее очках, считает The Sun.
Ранее стало известно, что 44-летняя Дон Стерджесс скончалась после отравления. Чарли Роули остается в коме.
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