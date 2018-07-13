В отравлении Скрипаля засветился британец

Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери

Во время масштабной кампании по поиску русских отравителей, начавшейся после ЧП со Скрипалями, британская полиция задержала и допросила 36-летнего Дэвида Джеймса. Отца двух дочек 8 и 13 лет заподозрили в том, что он в своем сарае готовил ядовитые вещества.

Бдительные полицейские продержали Джеймса в участке целых 9 часов. В итоге выяснилось, что заботливый папаша пытался привить своим девочкам любовь к науке, а найденные химикаты, пробирки и лабораторное оборудование предназначались для изготовления домашнего мыла.

Инцидент произошел 4 апреля, однако таблоид The Sun написал о нем только 13 июля. По данным источника, после задержания Дэвида спасательные службы эвакуировали его соседей, а к сараю-мыловарне вызвали подразделение саперов для обезвреживания предполагаемой бомбы. Подозрения полиции вызвали найденные у британца бумаги, на которых что-то было написано по-русски. Позднее выяснилось, что это были инструкции к ингредиентам для мыла.

На этой неделе представители полиции Северного Уэльса сообщили Джеймсу, что против него не будут выдвигаться никакие обвинения. "Я пережил месяцы ада и неопределенности", – пожаловался британец. Он добавил, что в полиции его допрашивали по поводу химатаки в Солсбери, а он был в ужасе от того, что его считают убийцей.

Дэвид посетовал, что его задержание вызвало волну слухов, и теперь ему просто хочется, чтобы соседи перестали считать его террористом.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Официальный Лондон заявил, что за отравлением Скрипалей стоит Москва. Россия категорически отвергла эти обвинения. Дело Скрипалей вызвало широкую антироссийскую кампанию: более 20 стран выслали свыше 100 российских дипломатов.