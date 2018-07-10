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Второй Скрипаль раскроет правду об отравлении

Фото: PA Images\TASS
Пострадавший в Эймсбери мужчина пришел в себя

Чарли Роули очнулся. Об этом сообщили в районном госпитале в Солсбери, где он проходит лечение.

Ему до сих пор очень плохо, но он в сознании.

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"Мы наблюдаем небольшое, но значительное улучшение состояния Чарли Роули", – рассказала директор по уходу за больными Лорна Уилкинсон.

Мужчина все еще нуждается в "круглосуточной помощи специалистов", добавила она.

Напомним, его подруге не так повезло. Дон Стерджес скончалась в больнице. Она тоже подверглась воздействию яда, как утверждает британская полиция. Она попала в госпиталь раньше Роули, который еще некоторое время чувствовал себя вполне сносно. Учитывая, что оба вели далекий от здорового образ жизни, можно предположить, что организм женщины, ослабленный запрещенными препаратами, не выдержал. Однако возникает вопрос, почему же выкарабкался ее товарищ?

Ранее в смерти Стерджес обвинили, по традиции, Россию. Остается ждать заявления от выжившего Роули. Возможно, он приоткроет завесу тайны и расскажет, что с ними случилось на самом деле.

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