Второй Скрипаль раскроет правду об отравлении

Чарли Роули очнулся. Об этом сообщили в районном госпитале в Солсбери, где он проходит лечение.

Ему до сих пор очень плохо, но он в сознании.

"Мы наблюдаем небольшое, но значительное улучшение состояния Чарли Роули", – рассказала директор по уходу за больными Лорна Уилкинсон.

Мужчина все еще нуждается в "круглосуточной помощи специалистов", добавила она.

