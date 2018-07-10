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Похоже на расстройство: в Британии снова ищут "Новичок"

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжениеАнгличан призвали не подбирать окурки
Британским властям всюду мерещатся новые Скрипали

В Соединенном Королевстве сильно испугались после отравления в Эймсбери. Британцы уже обвинили Россию в смерти одной из жертв, Дон Стерджесс, чей ослабленный наркотиками организм не выдержал воздействия яда. Теперь же эксперты опасаются новой волны отравлений. Они ринулись искать следы "Новичка" в третьем городе графства Уилтшир – Суиндоне.

Поводом для паники стал контакт сотрудника санитарной авиации с умершей позже женщиной. Кит Миллс помогал доставить ее в госпиталь. Конечно, после этого его немедленно отправили на обследование. И хотя медики не нашли следов яда в его организме, на всякий случай в лабораторию увезли его одежду и машину. Их сейчас изучают в Портон-Даун. Город, где живет Миллс, находится в 60 километрах от Солсбери. Об этом сообщает The Telegraph.

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Напомним, ранее власти призвали англичан не подбирать на улицах посторонние предметы: окурки, шприцы и иглы, контейнеры и так далее. По предварительной версии, именно так отравилась пара из Эймсбери. Женщина скончалась, а ее друг Чарли Роули по-прежнему в коме. О случившемся с ведущими не совсем обычный образ жизни британцами стало известно 30 июня.

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