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Англичан призвали не подбирать окурки

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
продолжениеВторой Скрипаль раскроет правду об отравлении
Паранойя британских властей в деле странных отравлений подданных Ее Величества зашкаливает

Похоже, в Соединенном Королевстве мусор не убирается месяцами. Иначе абсурдом выглядит призыв главного врача Великобритании Салли Дэвис к жителям Солсбери и Эймсбери не подбирать "никаких посторонних предметов". Ее слова сегодня приводит телеканал Sky News.

Связано это со смертью Дон Стерджесс, которая, предположительно, отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери. Ранее этим ядом в Солсбери, как утверждает официальный Лондон, были 4 марта отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Дэвис предупредила, что нельзя трогать неизвестные предметы, содержащие жидкость или гель. По словам главврача, ее совет особенно важен для семей с детьми, так как начинаются летние каникулы. "Я хочу подчеркнуть всем в районе Солсбери и Эймсбери, что никто, ни взрослый, ни ребенок, не должен подбирать посторонние предметы, которые могли бы содержать жидкость или гель, в интересах собственной безопасности", – сказала она.

"На практике это означает не поднимать контейнеры, шприцы, иглы, косметику или подобные объекты, сделанные из таких материалов, как металл, пластик или стекло", – подчеркнула Дэвис.

Она особо добавила, что это предупреждение важно именно для родителей с детьми, которые не должны ничего подбирать, "что не уронили сами".

Также главврач отметила, что жизнь в Солсбери и Эймсбери продолжается и общая угроза для общественности "остается низкой". По ее информации, районы в Солсбери, которые,  возможно, посещали отравленные "Новичком" Скрипали, были "очищены" и "должны использоваться нормально".

Между тем, сейчас несколько районов в Солсбери и Эймсбери остаются оцепленными, поскольку детективы продолжают расследование отравления 30 июня 44-летней Стерджесс и ее партнера 45-летнего Чарли Роули. Женщина скончалась вечером 8 июля, а мужчина находится в госпитале в критическом состоянии.

Родственники Дон уже обратились к СМИ с призывом не спекулировать на трагедии и дать им место и время для того, чтобы скорбеть. Заявление семьи опубликовано на официальном сайте полиции Лондона во вторник, 10 июля.

В обращении говорится, что ее смерть для родных оказалась "опустошающим событием". С "ранимой душой" Дон готова была отдать нуждающемуся последний пенни.

"У нее было самое большое сердце из всех, ее будет ужасно не хватать ее ближайшим и дальним родственникам", – следует из заявления. Родственники отмечают, что их "мысли и молитвы также обращены к Чарли и его семье", и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Елена УСОВА
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