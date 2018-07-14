Таинственная склянка с ядом вызвала сомнения у химика

Вчера в доме якобы отравленного нервно-паралитическим веществом Чарли Роули в Эймсбери полицейские нашли важную улику. Спустя две недели после начала расследования британцы вдруг заявили о каком-то флаконе, на дне которого что-то оставалось.

Неожиданную находку, сделанную аккурат к приезду американского лидера Дональда Трампа в Великобританию, срочно отправили в лабораторию "Портон-Даун". Туда, где ее, вполне вероятно, и наполнили. Оглашенный позже результат удивления не вызвал. Выяснилось, что в склянке болтаются остатки "Новичка". Которыми и отравились несчастные маргиналы. Одному из них, Роули, повезло и он выкарабкался. Организм его подруги Дон Стерджес, ослабленный наркотиками, не справился с действием неизвестного яда, и она скончалась в больнице вскоре после отравления.

Напомним, что Роули уже пришел в себя и даже пошел на поправку и успел побеседовать с полицейскими. Однако завесу тайны пока не приоткрыл: публике до сих пор не сообщили, откуда эта емкость взялась в его жилище.

Между тем свое мнение относительно разыгранного в Соединенном Королевстве спектакля выразили эксперты. Так, профессор химии Дэйв Коллум отметил, что вся эта возня выглядит весьма подозрительно. Никакой информации и доказательств, кроме громкого заявления о "Новичке" общественность не получила, заявил он. Как и в случае с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль приходится верить властям на слово. Которое в свете последних событий стоит немногого.

"Мне кажется подозрительным, что столь сильный нервно-паралитический агент содержался в обычной бутылке, как они говорят. На мой взгляд, используемая емкость должна быть немного надежнее. У нас нет никакой информации", – прокомментировал химик заявление Скотланд-Ярда в беседе с RT.

Тем временем в Британию едут специалисты ОЗХО. На следующей неделе они проведут экспертизу, дабы "независимым образом подтвердить тип нервно-паралитического вещества".