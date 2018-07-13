Глава МИД России рассказал, насколько свободны западные СМИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что критика Москвы и обвинения в ее адрес в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери, а также вмешательстве в президентские выборы 2016 г. в США основаны на предположениях, а не фактах.

С такими комментариями глава нашего МИД выступил в интервью, которое он дал ведущему программы Larry King Now на телеканале RT America Ларри Кингу, аккурат в преддверии встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, намеченной на 16 июля в Хельсинки. Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, беседа в режиме телемоста была посвящена, в частности, теме российско-американских отношений.

"Сейчас идет расследование в отношении отравления в Солсбери, и снова нет никакой прозрачности. Получается, что политика наших западных друзей в отношении России теперь строится на основании таких формулировок, как "весьма вероятно", и утверждений о том, что "нет другого правдоподобного объяснения", – цитирует RT Лаврова.

Также российский министр считает, что на Западе, в том числе и в США, создаются "черные" и "белые" списки СМИ. В связи с этим он выразил озабоченность сложившейся ситуацией вокруг телеканала Russia Today: "Нас беспокоит тот факт, что телеканал RT … власти некоторых стран, например, Франции, записали в "агенты влияния".

По словам Лаврова, сейчас в Пятой республике обсуждается законопроект об учете изданий, подозреваемых в распространении фейковых новостей. Инициатива выдвинута в ходе объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном борьбы с ложной информацией.

"Если это не цензура, то я ничего не понимаю в жизни", – приводит ТАСС слова главы российского МИД.

Не обошел стороной Лавров и животрепещущую ныне тему – строительство газопровода "Северный поток – 2". Он напомнил о недавнем заявлении Трампа, сказавшего, что Москва контролирует Берлин из-за торговли газом. По мнению Лаврова, свободный рынок – это честная конкуренция.

"Если российский "авторитарный" газ должен быть хуже, чем "демократический" американский газ, тогда мне очень жаль, но это не экономика, это и не конкуренция, это чистая идеология ", – подчеркнул министр.

Полностью интервью выйдет в эфире RT в 00:00 мск с 13 на 14 июля, а его стенограмма будет доступна на сайте МИД России и в официальных аккаунтах министерства в соцсетях примерно в 0:30 в эту субботу.

