Германия сделала из США идиотов

Трампу надоело платить за безопасность Меркель

Расходы членов НАТО на оборону стали поводом очередного гневного выпада президента США Дональда Трампа в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Выступая на митинге в Монтане, он заявил, что его терпение на исходе. На саммите альянса в Брюсселе, который состоится 11-12 июля, он сделает последнее предупреждение европейцам – или платите, или ваша безопасность не гарантирована.

Он напомнил, что по Уставу члены НАТО должны тратить на коллективную оборону не менее 2% своего ВВП. Однако страны ЕС жадничают. Даже Германия вносит, по словам Трампа, только около 1%. "Я сказал: Анджела, мы не можем больше гарантировать защиту, поскольку тратим на вашу защиту гораздо больше, чем вы на нашу", – приводит слова Трампа издание Breitbart.

При этом президент США припомнил канцлеру Германии российский проект "Северный поток-2", который поддерживают в Берлине. "Вы тратите миллиарды долларов на сделку с Россией по газу и нефти, тем самым укрепляя ее безопасность, а мы, как полные придурки, платим за все остальное", - возмущался Трамп.

Он подчеркнул, что ввозные пошлины, которые он распорядился ввести на ряд европейских товаров, станут небольшой ценой за те проблемы, которые терпит экономика США из-за позиции ЕС. "Они убивают наше производство, продавая нам свои Mercedes и BMW, а потом еще и за НАТО не хотят платить", – напомнил Трамп, указав, что намерен добиться справедливости.