Трамп запульнул в Меркель конфетами

Хозяин Белого дома вел себя по-хозяйски и на прошедшем почти 2 недели назад в Канаде саммите G7. Он швырнул в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель жевательные конфеты "Starburst", когда ситуация вышла из-под его контроля.

О том, как на самом деле строился разговор, рассказал американский аналитик Иэн Бреммер в эфире телеканала CBS. Встреча "Большой семерки" подходила к концу, Меркель и премьер принимающей саммит страны Джастин Трюдо навязывали Трампу коммюнике, убеждая подписать документ. Однако американскому лидеру такой расклад явно пришелся не вкусу.

"Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что объединяются против него", – пояснил Бреммер.

Затем президент США поднялся со своего места, демонстративно засунул руку в карман, достав оттуда две конфетки. Трамп швырнул их на стол, заявив немецкому канцлеру: "Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю".

Во время включения из Токио Брэммер также прокомментировал высказывание своего президента в Twitter. Во вторник, 19 июня, Трамп написал, что в Германии мигранты отрицательно сказались на преступности, увеличив ее более чем на 10%.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America!