Трамп запульнул в Меркель конфетами

Ложные претензии главы США подогревают недовольства ближайших союзников Америки

Хозяин Белого дома вел себя по-хозяйски и на прошедшем почти 2 недели назад в Канаде саммите G7. Он швырнул в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель жевательные конфеты "Starburst", когда ситуация вышла из-под его контроля.

О том, как на самом деле строился разговор, рассказал американский аналитик Иэн Бреммер в эфире телеканала CBS. Встреча "Большой семерки" подходила к концу, Меркель и премьер принимающей саммит страны Джастин Трюдо навязывали Трампу коммюнике, убеждая подписать документ. Однако американскому лидеру такой расклад явно пришелся не вкусу.

"Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что объединяются против него", – пояснил Бреммер.

Затем президент США поднялся со своего места, демонстративно засунул руку в карман, достав оттуда две конфетки. Трамп швырнул их на стол, заявив немецкому канцлеру: "Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю".

Во время включения из Токио Брэммер также прокомментировал высказывание своего президента в Twitter. Во вторник, 19 июня, Трамп написал, что в Германии мигранты отрицательно сказались на преступности, увеличив ее более чем на 10%.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июня 2018 г.

Однако рассуждения Трампа беспочвенны, так как количество преступлений за последний год фактически снизилось. Ложные претензии главы США подогревают недовольства ближайших союзников Америки. Об этом повествует видеофрагмент, выложенный на YouTube. Жесткий разговор комментируется, начиная с 1.30.

Напомним, саммит G7 состоялся 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча продемонстрировала столкновение интересов США и их партнеров, между которыми пробежала черная кошка.