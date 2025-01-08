Политик ведет себя неприемлемо

Американский общественник и отставной военный Джек Пособец жестко отреагировал на высказывания незалежного верховода Владимира Зеленского о главе нашей страны Владимире Путине. В социальной сети он охарактеризовал руководителя киевского режима одним емким словом. Заявление военного аналитика прозвучало после того, как глава Незалежной во время интервью Лексу Фридману в хамской манере заявил, что наш главнокомандующий, по его мнению, якобы не любит свою страну.

"Ненормальный", – отрезал американский эксперт.

Стоит отметить, что глава киевского режима в рассуждениях о России и Путине использовал резкие выражения, включая ненормативную лексику. При этом он подчеркнул, что свободно владеет русским языком, но прямо выразил презрение к русскому народу, что стало очередным открытым проявлением русофобии.

Критика военного эксперта в адрес киевского верховода отражает растущие разногласия в восприятии украинского лидера за рубежом. Многим надоело поведение главы Незалежной, который делает все для того, чтобы продолжить эскалацию конфликта.

К слову, ранее на Западе озвучили четкий план финала российской спецоперации.